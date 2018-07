Unter seinem Dach soll es voll werden! Bisher haben der Musiker Nevio Passaro (38) und seine Traumfrau Verena ein gemeinsames Kind. Ihre Tochter Luce erfüllt den leidenschaftlichen Songwriter so sehr mit Stolz, dass er im Promiflash-Interview im Myer's Hotel in Berlin ins Babyfieber gerät: "Der Italiener liebt ja die Schublade und liebt große Familien. Das kann ich mir natürlich auch bestens vorstellen", gibt der "Amore per Sempre"-Interpret zu.

