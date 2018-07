Sie sind jetzt schon eines der Traumpaare 2018: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28). Inzwischen verstecken die beiden ihre Liebe zwar nicht mehr – in der Öffentlichkeit verlieren sie aber nicht gerade viele Worte über ihren Beziehungsstatus. Jetzt kann man immerhin erfahren, wie Tom früher über potenzielle Freundinnen dachte. Das ist in einer Dokumentation über Toms Band Tokio Hotel, die am späten Sonntagabend auf Arte laufen wird, zu sehen: "Ich brauche eigentlich nur noch jemanden für den sexuellen Part. Wenn ich mich jetzt für den Rest meines Lebens nicht mehr verlieben sollte, wäre das vollkommen okay für mich", erzählt er in Hinter die Welt – Tokio Hotel.

