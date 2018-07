Now United sind das neue Pop-Phänomen! Gleich 14 Sänger und Tänzer aus 14 verschiedenen Ländern liefern mit "Summer in the City" einen coolen Sommerhit ab. Für das deutsche Bandmitglied Sina Deinert (18) war der Weg zum Popstar allerdings nicht immer leicht. Im Promiflash-Interview verrät sie, dass ihr deshalb sogar manchmal Zweifel gekommen sind: "In manchen Momenten dachte ich dann: 'Ist das wirklich das Richtige für mich? Soll ich das wirklich durchziehen?'"

