Ziehen etwa dunkle Wolken am Beziehungshimmel auf? Nach der Trennung von Brooklyn Beckham (19) im vergangenen Jahr, ist Madison Beer (19) nun schon seit mehreren Monaten mit Zack Bia zusammen – und das wohl ziemlich glücklich. Immer wieder wurden die zwei Händchen haltend von den Paparazzi abgelichtet. Doch vergangene Woche hatte das Paar einen heftigen Streit – ist zwischen ihnen jetzt alles aus und vorbei?

Seit rund einer Woche kursiert im Netz ein Video, das zeigt, wie Madison und ihr Freund sich lautstark streiten. Worum es dabei geht, ist nicht bekannt. Eines steht jedoch fest: Es muss ernst sein, denn der Sängerin kullern dicke Tränen über die Wangen. Doch der krasse Beef ist wohl längst vergessen, denn am vergangenen Donnerstag zeigten sich die beiden wieder total verliebt, als sie ein Restaurant verließen. Auf Anfrage von TMZ bestätigte die Musikerin dann: Zack und ihr gehe es besser denn je.

Trotz ihres zarten Alters hat die 19-Jährige schon ein paar schlimme Erfahrungen in Sachen Liebe gemacht. Vor der Beziehung mit Brooklyn, war sie mit Jack Gilinsky zusammen und diese Beziehung war nicht immer liebevoll. Wie eine Audio-Aufnahme beweist, geriet Madison nach einem harmlosen Scherz mit dem Popstar aneinander. Der Streit schaukelte sich so weit hoch, dass ihr Ex sie mehrmals als "verdammte Hure" beschimpfte.

Vivien Killilea/Getty Images for Simply Be Madison Beer bei der Amber Rose x Simply Be Launch Party in West Hollywood

Instagram / madisonbeer Zack Bia und Madison Beer

Instagram / jackgilinsky Jack Gilinsky und Madison Beer

