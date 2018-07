Ist Vincent Gross (21) eigentlich in festen Händen oder nicht? Diese Frage dürfte so manch einem weiblichen Fan des Schweizer Schlagersängers auf der Seele brennen. 2017 gelang dem Psychologiestudenten aus Basel mit seinem Debütalbum "Rückenwind" der musikalische Durchbruch. Seitdem steigt er immer weiter nach oben auf der Erfolgsleiter. Beim radio B2 Schlagerhammer 2018 wurde er zuletzt sogar als Newcomer des Jahres geehrt. Ob er neben seiner beruflichen Erfüllung auch privat sein Glück bereits gefunden hat, verriet Vincent im Interview mit Promiflash.

"Ich bin Single. Und ich bin zwar sehr viel unterwegs momentan, aber ich glaube, wenn es einen erwischt, dann kann man nicht viel machen. Deswegen halte ich mir das mal offen", enthüllte der 21-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gespräch mit Promiflash. Was seine potenzielle Traumfrau anbelangt, sei er nicht all zu wählerisch. Drei wichtige Eigenschaften sollte sie dennoch besitzen. "Es muss eine Frau sein, die definitiv gerne reist, die gerne lacht und sympathisch ist", verriet er.

An Verehrerinnen dürfte es dem jungen Schlager-Adonis jedenfalls nicht mangeln. "Ich will ein Kind von dir"-Zurufe seiner weiblichen Bewunderer im Publikum stehen bei ihm genauso an der Tagesordnung, wie die Mädels Schlange. "Ich nehme denen das natürlich nicht übel", scherzte er.

P.Hoffmann / WENN.com Vincent Gross, Schlagersänger

P.Hoffmann / WENN.com Vincent Gross beim Schlagerhammer von radio B2

WENN.com Vincent Gross, Schlagerstar

