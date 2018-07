Alles nur falsch verstanden? Mit einem fiesen Kommentar unter einem heißen Schnappschuss seiner Freundin Kourtney Kardashian (39) hat Younes Bendjima vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt. Angeblich habe es dem 25-Jährigen gar nicht gefallen, dass sich seine Liebste im sexy Bikini im Netz präsentiert und drückte ihr deswegen direkt einen bösen Spruch unter das Pic. Jetzt kommt jedoch raus: Younes' Aussage war überhaupt nicht ernst gemeint und sollte nur ein Spaß sein!

"Das ist es, was du zeigen musst, um Likes zu bekommen?", waren die Worte, die kurzzeitig unter einem aktuellen Bikinibild der Kardashian-Schwester zu lesen war. Wie ein Insider jetzt aber gegenüber Us Weekly verriet, sei Younes' Spruch bei den Followern der 39-Jährigen völlig falsch angekommen: "Er wollte einen Scherz machen und dieser wurde via Instagram nicht als solcher wahrgenommen. Es war ihm nicht klar, dass ein solcher Scherz als etwas vollkommen anderes und Negatives wahrgenommen werden könnte."

Tatsächlich scheinen dem Malemodel die restlichen Bilder von Kourtney in knappen Outfits zu gefallen – wie Kommentare und Likes zeigen. Ein Missverständnis wäre also gar nicht mal so abwegig. Um die Harmonie zwischen den beiden noch einmal zu unterstreichen, betonte die Quelle außerdem, wie gut es zwischen ihnen laufe: "Es geht ihnen gut. In ihrer Beziehung läuft alles gut. Kourtney hat eine Menge pikanter Fotos gepostet. Younes hat in der Vergangenheit bei allen auf 'gefällt mir' gedrückt."

Instagram/kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

Instagram/younesbendjima Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

Instagram/kourtneykardash Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

