Kourtney Kardashian (39) und Younes Bendjima (25) trennt offenbar nicht nur ein Altersunterschied von satten 14 Jahren. Anscheinend teilen die beiden auch nicht die gleichen Überzeugungen in Sachen Social Media. Die Reality-TV-Darstellerin ist großer Fan nackter Tatsachen. Auf ihren Netzprofilen finden sich etliche schlüpfrige Schnappschüsse. Den makellosen Körper seiner Liebsten möchte Boyfriend Younes aber offenbar nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Das macht ein eifersüchtiger Kommentar nun mehr als deutlich.

Auf einem aktuellen Instagram-Bild kniet Kourtney auf dem Rasen und guckt grinsend über die Schulter in die Kamera. Ihr Tanga-Bikini stellt große Teile ihrer Kehrseite zur Schau. "Das musst du also tun, um Likes zu bekommen", soll Younes laut TMZ unter das Sexy-Pic gepostet haben – mittlerweile ist der Kommentar gelöscht. Offenbar keine scherzhafte Stichelei. Ein People-Insider will wissen: Das Männermodel kam noch nie damit klar, dass sich die dreifache Mutter so sexy im Internet präsentiert: "Ihm hat es nie gefallen, dass sie solche Bilder postet. Er will nicht, dass seine Freundin so etwas tut." Younes verstehe schon, dass diese Fotos Teil von Kourtneys Job sind, aber er würde sich wünschen, dass sie sich zugeknöpfter zeigt.

Angeblich soll genau dieses Social-Media-Verhalten in der Vergangenheit zu Streits zwischen dem Couple geführt haben. "Er hat schon immer ein Problem damit. Wegen dieser Sache haben sie sich zwischenzeitlich sogar getrennt." Was glaubt ihr – ist Younes wirklich so eifersüchtig? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kourtneykardashian Kourtney Kardashian und ihre Tochter Penelope

Anzeige

Instagram/younesbendjima Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de