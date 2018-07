Hat Pascal Kappés nach der Liebes-Pleite mit Noch-Ehefrau Denise (28) die Romantik in seinem Leben wiederentdeckt? Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller soll neu verliebt sein – und das nur gut einen Monat nach der Trennung von der Mama seines ungeborenen Sohnes. In seiner Instagram-Story ist der Schauspieler immer wieder mit einer unbekannten Brünetten zu sehen. Ein Promiflash-Insider hat die beiden jetzt sogar bei einem gemeinsamen Spaziergang entdeckt und berichtete: Das angebliche Paar ist Arm in Arm durch den Park geschlendert!

