Seit dem 18. Juli verteilt Nadine Klein, die neue Bachelorette, Rosen an liebeshungrige Single-Männer. Die gehen schon zu Beginn der Kuppelshow-Staffel mächtig ins Detail, was Sex-Fragen betrifft – zumindest, wenn die Boys in der Unterkunft der Kandidaten unter sich sind. So zeigt ein Sendungsausschnitt, dass der 38-jährige Manuel Dichtl in einem Gespräch wissen will, auf was genau seine Konkurrenten so stehen: Ganz ungeniert fragt er die anderen, ob sie offen für Matratzensport zu dritt wären!

In dem RTL-Clip sitzt Manuel zusammen mit fünf seiner Nebenbuhler auf der Terrasse der pompösen Villa. Plötzlich fragt er: "Wenn sie sagt, sie möchte einen Dreier mit euch, würdet ihr das machen? Einer muss vorne und einer hinten?" Alexander, Dennis, Daniel, Chris und Kevin können da nur verstohlen lachen und bleiben ihm eine Antwort schuldig. Der studierte Orthopäde lässt sich vom Bett-Thema allerdings nicht abbringen und hakt sogar noch einmal nach: "Oder würdet ihr gegenseitig auch an euch naschen?"

Einer, der sich von den schlüpfrigen Fragen nicht aus der Fassung bringen lässt, ist Daniel Lott. Der Johannes Haller-Lookalike möchte die Rosenkavalierin Nadine nämlich ganz sicher nicht teilen. Im Einzelinterview ist er sich nach der Dirty-Talk-Runde sicher: "Also ganz ehrlich: Ich nehme dann ein Einzeldate." Wen sich die Wahlberlinerin dafür allerdings aussuchen wird, klärt sich am 25. Juli in der ersten Datewoche der RTL-Show.

