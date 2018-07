Nackedei war gestern: Tanja Brockmann (30) will sich nicht mehr entblättern! Mit heißen Shootings begeisterte die Kölnerin ihre Fans immer wieder aufs Neue. Allerdings brachte ihr Model-Ruhm auch erhebliche Schattenseiten mit sich – so berichtete sie erst Anfang des Jahres von Belästigung und Erpressung. Offenbar wurde es Tanja in den vergangenen Monaten zu viel: Sie zog die Reißleine und verabschiedet sich nun offiziell von Nackt-Auftritten.

Die Strecke im aktuellen Playboy sei ihre Letzte – die Zahl der Belästigungen, die die 30-Jährige ertragen musste, wurde einfach zu hoch. Tanja litt immer wieder darunter, dass einige Männer sie nur als Objekt sahen, wie sie Bild berichtete. Wenn sie sich beschwerte, sei sie häufig sogar noch ausgelacht worden, als müsse ein Playmate eben mit sexuellen Übergriffen rechnen. "Ein bekannter Manager hat mir das Angebot gemacht, mich zu vertreten, wenn ich ab und zu besonders freundlich zu ihm wäre. Ein ziemlich bekannter Partysänger fand es total normal, 'mal eben meine Silikonkissen zu checken'. Absolut ekelhaft! Mir reicht‘s!", machte die gelernte Social-Media-Redakteurin ihrem Ärger Luft. Sie wolle nun zwar weiter modeln, aber dabei eben die Klamotten anbehalten.

Auch im Netz wurde die Blondine heftig belästigt. Zwar sei der Großteil ihrer über 29.000 Follower starken Instagram-Community sehr angenehm, doch Nachrichten mit Penis-Fotos und anzügliche Angebote erschütterten sie immer wieder. "Ich krieg‘ auch immer wieder total platte, dumme Nachrichten. 'Hast du mal eben Lust mir ein Foto von deiner ***** zu schicken?' Welche Frau der Welt hat Lust, so was mal eben zu machen? Total gestört!", beschwerte sich Tanja über die Obszönitäten. Trotz aller Ärgernisse behalte sie die Playmate-Zeit aber dankbar und glücklich in Erinnerung – immerhin sei der Beruf ihr Traum gewesen und habe ihr viele Türen geöffnet.

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann, Playmate

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann, Playmate

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann, Ex-Playmate

