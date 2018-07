In nicht mal mehr sieben Tagen geben sich Hanna Weig und ihr Liebster Jörn Schlönvoigt (31) das Jawort. Während so kurz vor dem großen Tag alle organisatorischen Angelegenheiten bereits geklärt sind, hat die Bride-to-be allen Grund zur Nervosität, denn ihr Brautlook ist immer noch nicht ganz durchdacht! In einer Instagram-Story verriet die Mama der kleinen Delia jetzt: "Ja, ich muss euch eines beichten: Ich weiß immer noch nicht, welche Haare ich mache. Ich bin so unschlüssig. Mit meinem Kleid war das irgendwie so einfach. Ich hab’s gesehen und hab’s sofort genommen. Aber mit den Haaren… ich weiß es einfach nicht."

Instagram / hannaweig Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de