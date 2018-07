Cathy Hummels (30) hat einen Traumkörper – das zeigt sich auch sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes Ludwig. Doch auch wenn viele Frauen gerne ihre schlanke Figur hätten: Cathy selbst hatte nach der Schwangerschaft wegen ihres Bauches noch Hemmungen, die sie vor Kurzem aber mutig mit einem Bikini-Bild und einer deutlichen Message beseitigte. Nun legt die Dirndl-Designerin mit einem neuen Pic nach – und löst bei ihren Fans damit Begeisterung aus!

Auf dem Instagram-Pic sitzt die Neu-Mama entspannt am Pool und planscht mit ihren Füßen im Pool – die 30-Jährige trägt einen rosafarbenen Zweiteiler mit Blumenmuster und strahlt bis über beide Ohren. Keine Frage: Die Moderatorin fühlt sich in ihrem After-Baby-Body pudelwohl. Das merken auch die Fans, die ihr Idol mit Komplimenten überschütten: "Du bist einfach so schön", "Ich muss mal eine Sache sagen: Du siehst toll aus – viel besser als früher" und "Super Bild, so natürlich und authentisch", lauten nur drei der vielen euphorischen Kommentare.

Mit einem weiteren Bild, das an demselben Tag entstanden sein muss, beweist die Münchenerin, dass sie nicht nur mit sich im Reinen ist, sondern auch Humor hat: Fröhlich steht die Fashion-Expertin auf der ersten Stufe des Pools – das Wasser reicht ihr nur bis zu den Knien, wodurch ihre Beine optisch verkürzt scheinen: "Ich glaube, ich bin geschrumpft. Ich weiß ja, dass ich mit 167 cm nicht die Größte bin, aber dass ich so klein bin, ist mir irgendwie neu", witzelte Cathy auf Insta über den Schnappschuss.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de