Bonjour, mon amour! Nun steht es endgültig fest: Die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (25) ist frisch verliebt! Mit einem eindeutigen Statement in den sozialen Medien setzte die blonde Schönheit vor Kurzem nicht nur den Gerüchten um ein vermeintliches Techtelmechtel mit Bachelor in Paradise-Hottie Philipp Stehler (30) ein Ende – sie stellte auch klar: Ihr neuer Freund ist ihr perfektes Pendant!

Ihr Liebster Adrien Laurent (24) ist ein wahrer Augenschmaus – doch kein Wunder: Immerhin steht der gebürtige Pariser seiner sportlichen Freundin in Sachen Fitness in nichts nach! Genau wie Gerda ist auch er stolzer Besitzer eines durchtrainierten Körpers und versorgt seine mehr als 490.000 Instagram-Follower als Influencer und Fitnessmodel regelmäßig mit neuem Content. Die beiden Turteltauben verbindet allerdings nicht nur ihre Leidenschaft für den Sport: Während Gerda neben Heidi Klum (45) ihr TV-Debüt feierte, ist Adrien im französischen TV ebenfalls kein Unbekannter. Er nahm nicht nur an der vierten Staffel des Dating-Formats "Les Princes de l'amour" (zu deutsch: "Die Prinzen der Liebe") teil, sondern stand auch im Rahmen der Reality-Show "Friends Trip" als Kandidat vor der Kamera.

Ihren Fans scheinen Gerda und Adrien ihr Liebesglück ab sofort nicht mehr vorenthalten zu wollen – im Gegeneil: Die beiden lassen ihren Gefühlen in ihren Instagram-Storys momentan freien Lauf. Während die Kölnerin bereits mehrere Kuschelfotos von sich und ihrem Beau teilte, hält sich auch Adrien mit schmachtenden Liebesschwüren nicht mehr zurück. Zu einem Pärchenfoto mit seiner Traumfrau schrieb er: "Endlich habe ich meine Traumfrau getroffen."

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

Instagram / adlaurent_fit Adrien Laurent, Fitness-Influencer und Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Adrien Laurent

