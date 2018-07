Endlich strahlt wieder eine Dame an seiner Seite! US-Schauspieler Austin Nichols (38) war vier Jahre in festen Händen gewesen – bis er unter seine Beziehung mit Chloe Bennet (26) vergangenes Jahr einen Schlussstrich zog. Der ehemalige One Tree Hill-Star und die "S.H.I.E.L.D."-Darstellerin verkündeten ihr Liebes-Aus im Juli 2017. Ein Jahr später stehen bei Austin wieder alle Zeiger auf Schmetterlinge im Bauch. Seine neue Flamme hat der 38-Jährige nun erstmals ganz offiziell auf einem roten Teppich präsentiert.

Er ist seinem Beuteschema treu geblieben, zumindest in puncto Job-Wahl seiner Liebsten. Schauspielerin Hassie Harrison hat das Herz des einstigen The Walking Dead-Stars erobert. Zusammen liefen sie am Samstag Händchen haltend über den Red Carpet der SeaChange Summer Party 2018 im kalifornischen Laguna Beach. Ganz entspannt, als hätten sie es schon etliche Male gemacht, posierten die beiden für die Fotografen – er im schwarzen Anzug, sie im schwarzen Minikleid und einer Lederjacke. Das Paar scheint zwar kein Couple für Knutsch-Einlagen vor klickenden Kameras zu sein, ihr fester Händedruck bestätigte aber ganz eindeutig: Diese zwei gehören zusammen!

Schon Mitte April hatte der Ex-Wasserski-Profi des US-Olympia-Teams klar gemacht, dass Hassie die neue Frau an seiner Seite ist. Mit einem Instagram-Post, auf dem er der lächelnden Blondine einen Kuss auf die Wange drückt, ließ er einen gemeinsamen Urlaub Revue passieren: "Was für ein Roadtrip, was für ein Geburtstag, was für ein Leben!"

FayesVision/WENN.com Chloe Bennet und Austin Nichols bei der Premiere von "Captain America: Civil War" 2016

Nicky Nelson/WENN.com Austin Nichols bei der SeaChange Summer Party 2018 in Laguna Beach

Instagram / austinnichols Austin Nichols und Hassie Harrison

