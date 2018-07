Christos Christodoulou (23) kann seinen ersten Urlaub ohne Extrakilos kaum erwarten! Der YouTuber schwitzte in der diesjährigen The Biggest Loser-Staffel – und verlor bisher über 70 Kilogramm. Im Promiflash-Interview plauderte der Sänger über den anstehenden Familienausflug nach Griechenland. "Ich habe zu meinem Bruder gesagt: 'Ey, das ist das erste Mal, dass ich schlank bin im Urlaub'", erzählte Christos. Früher habe er sich am Strand verstecken wollen – damit sei nun aber Schluss.

