Das Sommerhaus der Stars bietet seit zwei Wochen acht VIP-Paaren keine Privatsphäre. Darunter hat eine Teilnehmerin besonders zu leiden: Micaela Schäfer (34)! Deutschlands bekannteste Nacktschnecke macht bekanntlich keinen Hehl daraus, wie wichtig ihr Sex ist. Nun verriet sie, dass sie von ihrem Freund Felix nie einen Orgasmus bekommt. Daher legt das TV-Sternchen gerne selber Hand an. Doch genau das war im Sommerhaus ein echtes Problem.

In einem Facebook-Video verriet Micaela: "Weil ich bei einen Mann nicht komme [...], habe ich mir Hilfe geholt". Stolz präsentiert die Brünette zwei Vibratoren, die sie auch im Sommerhaus dabei hatte. Gebracht hat es ihr aber nichts, wie sie weiter aus dem Nähkästchen plauderte: "[Ich] durfte sie leider nicht benutzen, weil elektrische Geräte im Sommerhaus verboten waren." Doch nicht nur das Verbot wäre ein Problem gewesen. Die surrenden Sextoys wären ihr "unangenehm" gewesen. Immerhin teilen sich die Promi-Paare teilweise Stockbetten und liegen auf einer unbequemen Matratze – und es ist nicht einmal für jeden Teilnehmer ein eigenes Bett vorgesehen.

Kein Wunder also, dass Micaela in den eigenen vier Wänden ordentlich Nachholbedarf hatte. "War natürlich mega-ausgehungert, weil auch ich brauche einen Orgasmus und das relativ oft. Als ich dann zu Hause war, habe ich meine zwei Freunde genommen und mit denen so einiges gemacht", ließ sie ihre Facebook-User wissen.

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner in Folge drei von "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D Felix Steiner und Micaela Schäfer im "Sommerhaus der Stars"

MG RTL D Micaela Schäfer, Teilnehmerin bei "Das Sommerhaus der Stars"



