Dieser durchtrainierte Body kann sich sehen lassen – oder etwa nicht? Kurz nachdem im Frühjahr bekannt geworden ist, dass Daniel Völz (33) als neuer Bachelor die Rosen verteilt, fiel einigen Fans gleich eine klitzekleine Besonderheit auf: Wo bitte sind die für den RTL-Junggesellen bekannten Muckis? Sowohl Sebastian Pannek (31) als auch all seine Vorgänger kamen mit einem stählernen Körper um die Ecke – nur Daniel hat laut Kritikern wohl etwas zu viel auf den Hüften. Alles Quatsch: Wer Daniel wegen seiner Figur bereits abgeschrieben hat, sollte jetzt ganz genau hinsehen – denn der Rosenkavalier zeigt nun sein Sixpack!

Oh, là, là, bei diesem Anblick wird einem ja ganz heiß – ob das an Daniels "Muskeln" liegt oder doch eher an der Grillkohle? Mit einer ordentlichen Portion Humor beweist der 33-Jährige nun: Was andere über ihn denken, ist ihm relativ Wurst! "Hater würden sagen, das ist Photoshop. Heute wird wieder mal gegrillt... Sommer-Body ist auch schon da", kommentiert er einen Instagram-Schnappschuss von sich am Grill. Der Hingucker dabei: sein atemberaubendes Sixpack, das allerdings nur auf einer Schürze abgedruckt ist.

Den Followern gefällt es trotzdem, wie zahlreiche Kommentare beweisen. "Super Humor" und "Da weiß man ja gar nicht, an wem man sich mehr verbrennen kann... an dem Grill oder an dir", schreiben einige begeistert. Andere wiederum fordern, weg mit der Schürze: "Also ich finde deinen eigenen Body viel heißer als der auf dieser Schürze! Deswegen zeig mal bitte ein Bild oben ohne."

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz in Berlin

MG RTL D / Tom Clark Daniel Völz, Bachelor

