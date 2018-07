Josephine Welsch ist inzwischen bereits rund zwei Jahre glücklich mit ihrem Partner Robert Dallmann liiert. Gerade erwartet die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit dem Naturfreund sogar ihr erstes Baby. Eine Nachricht, die ihre über 500.000 Follower restlos verzückte! Doch nicht immer waren die Fans von Josephines Liebesglück so begeistert. Gerade weil Wolf mit seinem Bart um einiges älter aussieht als seine Freundin, hagelte es von ihren Anhängern anfänglich jede Menge Kritik!

Zugegeben: Ein gewisser Altersunterschied besteht zwischen Josephine und ihrem Robert schon. Doch warum ihre Fans gerade zu Beginn der Beziehung immer wieder darauf herumritten, kann sich die werdende Mutter bis heute nicht ganz erklären: "Wir sind jetzt zehn Jahre auseinander vom Alter her und ich glaube, er sieht nur so weise aus, weil sein Bärtchen ein bisschen grau ist", vermutete Josie im Interview mit Promiflash, während sie verliebt das Gesichtshaar ihres Freundes kraulte. Über die Kritik ihrer Follower können die zwei aber eigentlich nur lachen: "Für uns sind das einfach alles oberflächliche Sachen. Das gibt es eigentlich gar nicht, dass das Alter nicht passt", schmunzelte die 26-Jährige.

Wolf und Josie legen den Fokus in ihrer Beziehung nicht auf das Alter, wie sie weiter verrieten: "Für uns ist es wichtig, dass es bei uns einfach passt, dass wir miteinander klarkommen, dass wir uns unser Leben miteinander vorstellen können, dass wir vorhaben, jede Hürde zu meistern, auch wenn es mal schwierig wird, und der Rest ist einfach unwichtig", stelle Josephine fest. Am Ende könne man sowieso nicht beeinflussen, in wen man sich verliebt, fasste Robert treffend zusammen.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Laiendarstellerin

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Freund

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Robert Dallmann mit ihrer Hündin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de