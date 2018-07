Während viele seiner Rosen-Kollegen nach ihrer Kuppelshow-Teilnahme in der Versenkung verschwinden, macht Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (33) auch ein Jahr nach seinem Reality-TV-Debüt noch von sich Reden. Zuletzt polarisierte er mit einem ausgeprägten Flirtverhalten bei seinem zweiten Datingformat-Anlauf bei Bachelor in Paradise. Besonders sein umstrittenes Liebesleben wurde zum Dauerthema. Der Vorwurf: Sebi würde, was seinen Beziehungsstatus angeht, lügen und nicht Single sein. Wer jetzt denkt, dass es nach dem Drama ruhiger um den Fitness Coach geworden ist, der irrt. Nun wird dem Personal Trainer nämlich erneut eine "brennend heiße" Schwindelei vorgeworfen.

Im Dezember 2017 postete Sebi Fo ein Bild eines Fotoshootings. Neben seinem Super-Sixpack stand vor allem ein Requisit im Vordergrund: eine qualmende Zigarette. Dass das Pic vermutlich für Gesprächsstoff sorgen wird, war dem Niedersachsen offensichtlich damals schon klar und so fügte er die Zeile "Rauchen nur für das Shooting" hinzu. So ganz stimmt das jedoch nicht – beziehungsweise nicht mehr. Aufmerksamen Fans ist nämlich aufgefallen, dass der Sportler auch abseits der Fotolinse hin und wieder zum Glimmstängel greift. Beweisen kann das ein aktuelles Selfie aus der Instagram-Story des 33-Jährigen: Sebastian auf dem Weg nach Hamburg. Auf den ersten Blick unspektakulär, schaut man allerdings genauer hin, lässt sich in der Hosentasche des Freizeitmodels eine Kippenschachtel und in seiner rechten Hand eine Fluppe erkennen.

Hat der selbst ernannte Rosenbruder seine Fans etwa angeschwindelt und ist eigentlich Nikotinkonsument? Gegenüber Promiflash bezieht der Bartträger nun Stellung zum Kippen-Gate: "Ach, ganz im Ernst, ich gehöre ganz bestimmt nicht zu den Scheinheiligen in der Fitnessbranche. Ich lebe gerne mein Leben, so wie es mir in dem Moment beliebt und dazu kann mal eine Shisha, eine Zigarette oder auch Alkohol gehören." Er mache keinen Hehl daraus, dass er gelegentlich seinen Proteinshake gegen einen Glimmstängel eintausche. Allerdings stellt der Hannoveraner klar: "Als Raucher würde ich mich nicht bezeichnen!"

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

Melanie Thiele Sebastian Fobe, Hobby-Model und Reality-TV-Kandidat

Anzeige

Melanie Thiele Sebastian Fobe, deutscher Personaltrainer und Reality-TV-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de