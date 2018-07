Attraktive Frauen mit weiblichen Rundungen! Bei Curvy Supermodel geht es wieder in die heiße Phase: Die ersten kurvigen Schönheiten werden am Donnerstagabend über den Laufsteg schreiten. Eine selbstbewusste Performance ist für die Mädels dabei unabdinglich. Vor ein paar Jahren wäre das für eine der Top-50-Kandidatinnen noch undenkbar gewesen. Studentin Vera musste erst eine schlimme Essstörung überwinden – bis sie sich endlich lieben lernte!

Dass die Gesellschaft es Frauen noch immer nicht leicht macht, hat auch die 23-Jährige am eigenen Leib erfahren: Vera konnte ihren Körper lange Zeit nicht so akzeptieren, wie er ist. "Ich habe mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt, ich konnte mich auch nicht im Spiegel anschauen", gestand die Blondine im Interview mit RTL II. Die Beziehung zu ihrem Körper sei fürchterlich gewesen. Die Konsequenz: harte Selbst-Bestrafungen und Tage unstillbaren Heißhungers. "An einigen Tagen habe ich nichts gegessen und an anderen habe ich 5.000 bis 8.000 Kalorien in mich reingestopft."

Geändert habe sich dieses Verhalten plötzlich und unerwartet. Eine Reise, die vor zwei Jahren eine Veränderung mit sich brachte, ging nicht nur nach New York, sondern auch zu sich selbst: "Da war ich 21. Ich bin dort angekommen und bekam so viele Komplimente zu meinen Kurven und zu meinem Körper!" Aus diesen lieben Worten schöpfte sie den Mut, sich vor Angelina Kirsch (30) und Co. – aber wohl auch vor sich selbst – beweisen zu wollen.

Neue Folgen von "Curvy Supermodel" donnerstags ab 20:15 Uhr bei RTL II.

RTL II Vera, Kandidatin bei "Curvy Supermodel"

Curvy Supermodel, RTL II Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 2018

RTL II Die Juroren von "Curvy Supermodel", 2018

