Daniela Katzenberger (31) ist offensichtlich doch kein Fan von Giovanni Zarrellas (40) "Bloggerlife". Seit einigen Wochen amüsiert der sympathische Moderator seine Community mit lustigen Parodie-Clips und -bildern von bekannten Influencern. Seine "Opfer" wie zum Beispiel Model Ann-Kathrin Brömmel (28) oder Fitness-Beauty Pamela Reif (21) selbst finden die Nachahmung superkomisch. Nachdem nun auch die Kultblondine ein Foto von Giovanni kopiert hat, entstand der Eindruck, dass auch die Katze denselben Humor teilt. Laut Gios Kumpel Pietro Lombardi (26) ist das allerdings nicht der Fall – im Gegenteil!

"Daniela Katzenberger hat das Bild von Giovanni eins zu eins kopiert. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil das tausend Leute machen, weil es einfach auch lustig ist", erklärte Pietro seinen Fans auf Instagram. Zu Beginn fanden auch Gio, Pie und ihre Kumpels die katzenberg'sche Kopie lustig und kommentierten das Pic der Blondine fleißig. Bis der Liebsten von Lucas Cordalis (50) die Giovanni-Anspielungen zu viel wurden und sie die Kommentarfunktion nach wenigen Minuten deaktivierte. Für den DSDS-Star habe die Wahlmallorquinerin dies nur noch mit dieser Aktion getoppt: "Jetzt kommt die Krönung, viele haben Giovanni persönlich geschrieben, ich habe es selbst gelesen, 'Ey, wir haben ihr (Daniela, Anm. d. Red.) geschrieben 'Giovanni ist der Coolste' und sie hat uns einfach blockiert!"

Für Pietro ist der Move komplett unverständlich. Er halte sehr viel von Dani und könne nicht nachvollziehen, warum der TV-Star so reagiert habe. "Ich persönlich finde das sehr, sehr schade, weil ich finde Daniela eigentlich sehr sympathisch und so etwas macht dich wirklich sehr, sehr schwach als Charakter, dass wenn ein anderer Name in deinem Profil erwähnt wird, man alle blockt und es nicht gönnt", schloss der Papa des kleinen Alessio (3) das Thema ab.

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, Musiker

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella und Daniela Katzenberger

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

