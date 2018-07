Adios Wallemähne! Khloe Kardashian (34) liebt es, ihren Körper zu perfektionieren. Die Mutter von True Thompson schaffte es – mit einem harten Sporttraining und gesunder Ernährung – in den letzten Jahren über 20 Kilo abzunehmen. Auch mit professionellem Make-up und blond gefärbten Haaren hat sich die Unternehmerin zur absoluten Sex-Bombe entwickelt. Die Influencerin steht auf Veränderungen – und hat sich jetzt zum Sommer eine hotte neue Frise verpassen lassen!

Khloe hat ihre langen blonden Strähnen gegen einen heißen Long-Bob eingetauscht, wie sie auf ihrem Instagram-Channel zeigt. Die schlichte Mascara und die Nude-Lippen verleihen der Beauty zusätzlich einen geheimnisvollen Touch – wie viele Fans finden. Denn bei Khloes Followern kommt der neue Look richtig gut an: "Du siehst so sexy und strahlend aus", "Mit der neuen Frisur siehst du umwerfend toll aus" oder "Du perfekte Schönheit", waren nur einige der positiven Kommentare ihrer Supporter.

Der freche Haarschnitt ist in der Promiwelt gerade super angesagt! Erst kürzlich zeigten sich Khloes Halbschwestern Kylie (20) und Kendall Jenner (22) mit ebenfalls kürzeren Locken. Aber auch deutsche Promis wie Sängerin Sarah Lombardi (25) stehen auf den Style!

Instagram / khloekardashian Reality-TV-Star Khloe Kardashian

kendalljenner/Instagram Die Schwestern Kendall und Kylie Jenner

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

