Er ist erst elf Jahre alt und schon ein Drag-Künstler. Als Violet Vixen kennen seine Instagram-Follower Leo aus Großbritannien. Der Schüler interessierte sich schon von klein auf für Schuhe, Make-up und die Kleider seiner Mutter Lauren. Vor allem durch die US-amerikanische Castingshow RuPaul's Drag Race fand er Freude an der Show- und Verkleidungskunst, tanzt und performt sogar schon wie seine Vorbilder. Wie er Mirror im Interview sagte, hat er auch schon hohe Karriereambitionen: "In Zukunft möchte ich nach Amerika ziehen, in Drag-Shows performen und ‘RuPauls’s Drag Race’ gewinnen."

