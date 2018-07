Marnie The Dog und Grumpy Cat kriegen mächtig Konkurrenz... stachelige Konkurrenz! Derzeit erobert der afrikanische Weißbauchigel Mr. Pokee das Netz im Sturm. Stolze 684.000 Follower folgen dem Instagram-Account des kleinen Insektenfressers bereits. Das sind immerhin fast 200.000 mehr, als bei Schlagerstar Helene Fischer (33)! Zurecht kann man den Kleinen als waschechte Social-Media-Größe bezeichnen – doch wer ist Mr. Pokee überhaupt?

Das drei Jahre alte Igelmännchen wohnt in Wiesbaden und fand bei Studentin Talitha Girnus (26) ein liebevolles Zuhause. Die setzt ihren süßen Liebling nicht nur auf Insta perfekt in Szene, sondern widmet ihm sogar einen eigenen Blog. "Als ich Pokee beim Züchter abholte, habe ich mich sofort in ihn verliebt. Er bringt mich sogar an den furchtbarsten Tagen zum Lachen", schreibt die talentierte Fotografin dort. Bei diesem herrlich verschmitzten Grinsen und diesen niedlichen, kleinen Äuglein ist das auch definitiv kein Wunder!

Das Lächeln könnte man auch als absolutes Markenzeichen von Mr. Pokee bezeichnen: Egal ob bei einem Spaziergang durchs Feld, bei einem Besuch am See oder beim abendlichen Kuscheln auf der Couch – dieser herrlich zutrauliche Blick lässt wohl jedes Herz schmelzen! Die steigenden Followerzahlen sprechen jedenfalls deutlich dafür.

mr.pokee / Instagram Talitha Girnus mit ihrem Igel Mr. Pokee

mr.pokee / Instagram Mr. Pokee, Weißbauchigel aus Wiesbaden

mr.pokee / Instagram Mr. Pokee, Instagram-Star

