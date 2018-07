Körper-Frust kurz vor dem Urlaub bei Mrs. Bella (25)! Die YouTuberin beschäftigt sich in ihren Videos hauptsächlich mit den Themen Beauty und zeigt ihren Followern, wie man sich in seinem Körper rundum wohlfühlt. Auch auf ihren Social-Media-Fotos wirkt es meist so, als wäre die Web-Schönheit total im Reinen mit sich. Doch momentan scheint das Selbstbewusstsein der Blondine etwas angeknackst zu sein: Die 25-Jährige ist nicht mehr glücklich mit ihrem Body!

Auf Instagram teilte Mrs. Bella nun ein Bild von sich im knappen Zweiteiler, auf dem man ihren durchtrainierten Körper erkennen kann. Doch bei dem Schnappschuss handelt es sich offenbar um ein Throwback-Pic – was die Netz-Bekanntheit etwas verstimmt zugeben muss: "Diese Form gehört leider schon wieder der Vergangenheit an. Irgendwie finde ich keine Motivation mehr für Sport und gesunde Ernährung." Nur eine Sache gebe Mrs. Bella derzeit den Ansporn zum Trainieren: "Noch 18 Tage bis Griechenland. Vielleicht schaffe ich es bis dahin wieder annähernd in diese Richtung."

Die Fans der Influencerin finden in den Kommentaren jedoch: Ihr Idol braucht sich nicht zu verändern – sie lieben Mrs. Bella so, wie sie ist. "Ganz ehrlich, deine jetzige Figur ist doch einfach nur mega" oder "Wie immer bildschön, egal welche Form du hast", sind nur einige der überwiegend positiven Botschaften ihrer Supporter.

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, deutsche Influencerin

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Webstar

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, YouTube-Star

