Katie Price (40) verrät ihre Regeln für Sex über den Wolken! Der britische Reality-Star war noch nie schüchtern, wenn es um sein Liebesleben ging. Seit die fünffache Mutter mit Toyboy Kris Boyson (29) zusammen ist, scheint es bei ihr allerdings besonders heiß herzugehen. Vielleicht teilt das ehemalige Model deshalb jetzt wieder eine seiner Sex-Weisheiten: Katie meint zu wissen, wie man beim Stelldichein im Flugzeug nicht erwischt wird!

Dem Magazin Fabulous verriet die 40-Jährige, dass auch sie dem sogenannten "Mile High Club" angehöre, also schon mal das eine oder andere Tête-à-tête im Flieger hatte. Ihre luftigen Schäferstündchen halte sie allerdings nie in den Bordtoiletten ab – das sei viel zu offensichtlich. Stattdessen hat Katie eine ganz andere Strategie: "Zieht einfach ein bisschen die Decke über euch." Dieser geniale Plan funktioniere aber lediglich in der ersten Klasse, warnte sie.

Ob sie diesen Trick auch schon mit ihrem Kris ausprobiert hat, verriet Katie nicht. Abwegig wäre das ganz und gar nicht, denn die Turteltauben wirken zurzeit unzertrennlich. Vor Kurzem waren sie im gemeinsamen Liebesurlaub.

Instagram / krisboyson Katie Price und Kris Boyson an Katies 40. Geburtstag

Instagram / officialkatieprice Katie Price

Instagram / officialkatieprice Katie Price und Kris Boyson

