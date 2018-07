Damit ist Katie Price (40) wirklich ein fieser Diss gegen ihren Ex gelungen! Die Beziehung zwischen dem britischen Reality-TV-Star und seinem Noch-Ehemann Kieran Hayler (31) war von Anfang an turbulent. Nach dem Liebesaus folgte ein regelrechter Rosenkrieg. Mittlerweile hat die Fünffachmama mit Kris Boyson einen neuen Freund. Doch wie wild das Trennungsdrama war, zeigen aktuelle Fernsehaufnahmen. An seinem 31. Geburtstag nahm Katie Rache an ihrem Ex-Lover – mit einem pikanten Geschenk.

Die Szene trug sich bei den Aufzeichnungen zu ihrer Realityshow My Crazy Life im März zu – und damit ein halbes Jahr nach Kierans angeblicher Affäre mit einer 19-jährigen Nanny. Die brünette Beauty wollte dem Geburtstagskind das Geschenk überreichen – es sei perfekt in ihren Augen, denn es gebe "keine Widerworte" und hätte "keine Gefühle". Noch bevor Kieran es auspacken konnte, platzte es bei einer Ansprache aus Katies Mund heraus: "Du willst eine verdammte Vagina? Du kriegst eine verdammte Vagina!" Tatsächlich hielt Kieran ein Sexspielzeug für Männer in der Hand. Ihr Noch-Ehemann konterte sofort: "Damit habe ich garantiert weniger Stress."

Wochen später zog der sexsüchtige Ex-Stripper aus dem gemeinsamen Haus aus – und damit war auch das Ende der dritten Ehe der 40-Jährigen besiegelt. Dabei kursierten zuvor noch Gerüchte einer Liebesreunion des ehemaligen Paares.

