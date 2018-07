FaZe Censor nimmt seinen Job als professioneller Gamer sehr ernst. So ernst, dass der YouTuber jetzt sogar die Beziehung zu seiner Partnerin Yanet Garcia (27) beendet. Die mexikanische Wetter-Fee ist selbst ein großer Star in den sozialen Medien. Doch das Power-Couple geht jetzt getrennte Wege. In einem YouTube-Video erklärt sich der mit bürgerlichen Namen als Doug Censor Martin bekannte Webstar: "Was ich gerade im Leben will, ist an 'Call of Duty'-Wettkämpfen teilzunehmen, weil ich es einfach so sehr liebe. Ich liebe Wettbewerbe und ich werde einfach alles tun, was nötig ist, um ein Champion zu werden."

