Was für eine Wende kurz vor der Nominierung! In der vierten Episode vom Sommerhaus der Stars gingen sich die VIPs ein weiteres Mal an die Gurgel: Schon nach einer freizügigen Brust-Offensive von Daniela Büchner (40) zerrissen sich die Bewohner die Mäuler übereinander. In einem harten Frage-Antwort-Spiel wurde dann Tacheles geredet – die Kandidaten konnten zu verschiedenen Negativ-Themen einen Kontrahenten wählen, dessen Weinglas gefüllt wurde. Nach zahlreichen Tiefschlägen lief schließlich das Behältnis von Shawne Fielding (49) und Patrick Schöpf (49) über – und sicherte ihnen ironischerweise das Weiterkommen!

Da dürfte sich besonders ein Kandidat in der kommenden Nacht ärgern: In dem fiesen Match schien Frank Fussbroich (50) es förmlich auf Patrick und seine Gattin abgesehen zu haben. Bei jedem Thema wählte der einstige Doku-Soap-Star den Schweizer. "Ich hab von Anfang an versucht, dich rauszuwählen. Du Arschloch!", schmiss der Kölner ihm an den Kopf – und rettete ihn damit! Denn nachdem der Wein in dem Glas des ehemaligen Profisportlers auf den Boden tropfte, las Patrick seinen "Verlust" vor: "Du hast die Kritik einstecken müssen. Deshalb sind du und deine Partnerin sicher!" Große Freude bei den Fielding-Schöpfs – ein überraschendes Staunen bei Frank.

Für ihren gesafeten Platz in der neuen Runde mussten Patrick und Shawne jedoch eines der Pärchen verdrängen, dass sich ihre Sicherheit durch ein Spiel erkämpft hatte. Ihre Wahl fiel auf Patricia Blanco (47) und Nico Gollnick (28). Aus dem Haus ausziehen mussten nach der eskalierenden Nominierung jedoch trotzdem Jens und Dani.

MG RTL D Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten bei der Challenge "Reinen Wein einschenken"

MG RTL D / Stefan Menne Shawne Fielding und Patrick Schöpf

MG RTL D / Stefan Menne Frank Fussbroich

