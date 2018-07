Mit dieser Nachricht sorgte Sarah Lombardi (25) für einen Schockmoment! Für die Sängerin läuft es eigentlich richtig rund: Sie ist Vollblutmama eines kleinen Sohnes, legte vor Kurzem einen Imagewandel hin, startete mit ihrer neuen Musik total durch und befindet sich mittlerweile wieder in einer glücklichen Beziehung. Umso überraschender kam nun – in dieser eigentlich so glücklichen Lebensphase – eine erschreckende Beichte der Frohnatur: Sarah gab auf ihrem Social Media Account bekannt, dass sie vor vier Jahren eine Krebsdiagnose erhielt!

Damit hatte wohl niemand gerechnet! In ihrer Instagram-Story offenbarte Sarah laut OK! überraschend die schrecklichen Nachrichten, die sie in der Vergangenheit erhielt – und seitdem verschwiegen hatte: 2014 soll bei ihr eine Krebsvorstufe diagnostiziert worden sein! Im gleichen Atemzug konnte die Brünette ihre Follower jedoch auch beschwichtigen: "Die OP war zum Glück erfolgreich, es wurde alles entfernt und bisher kam nichts zurück!" Das Geständnis, das im Nachhinein von ihrem Account gelöscht wurde, verriet auch, dass Sarah ab diesem Punkt in ihrem Leben angefangen habe, viele Dinge mehr wertzuschätzen: "Ich bin noch dankbarer für mein Leben, meine Familie, meine Kinder und ich bin auch dankbar für Dinge wie meine Arbeit!"

Und ihre Stärke merkt man Sarah mittlerweile auch richtig an: In ihren neuen Songs wie "Genau hier" oder "Einzigartig schön" sprudelt es nur so vor Lebensfreude und Selbstbewusstsein. Sogar Hater und Shitstorms dringen schon längst nicht mehr zu Sarah durch, wie sie erst kürzlich im Promiflash-Interview verriet.

Instagram/sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi bei der Geburtstagsgala von "Starlight Express" zum 30. Jubiläum

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

