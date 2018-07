Die Emotionen kochen über! Die dritte Staffel von Das Sommerhaus der Stars ist im vollen Gange. Die prominenten Bewohner der rustikalen Villa tun alles, um den Sieg nach Hause zu bringen – dazu gehören auch jede Menge Lästereien und Streit. Auch in der vierten Folge des erbitterten VIP-Kampfes geben die berühmten Pärchen wieder alles: Neben wilden Zungenspielen, viel nackter Haut und einem Penis-Talk à la Micaela Schäfer (34) fliegen zwischen den WG-Bewohner natürlich auch die Fetzen!

Wie der RTL-Trailer verrät, können Daniela Büchner (40) und Stephanie Schmitz (24) nicht die Lippen voneinander lassen. Beim Flaschendrehen-Spiel küssen sich die beiden Frauen innig und mit viel Zunge – warum die Love Island-Kandidatin dabei allerdings einen Spitzenslip auf dem Kopf trägt, verrät der kurze Clip noch nicht. Aber auch bei den Männern fliegen die Funken: Für Bauer sucht Frau-Uwe gibt es einen dicken Schmatzer von Felix Steiner (33). Dessen Freundin Micaela staunt nicht schlecht, widmet sich dann aber schnell wieder ihrem Lieblingsthema: "Ich habe hier auch, glaube ich, schon fast allen Männern auf den Schwanz geschaut." Ihrem "Bärchen" scheint das nicht so ganz in dem Kram zu passen: "Ganz schön bitchy."

Die Überraschung der vierten Folge dürfte aber sein, dass nicht nur die Nacktschnecke ihre Brüste präsentiert: Auch Daniela gibt den Blick auf ihren blanken Busen frei. Während Dani die Hüllen fallen lässt, platzt ihrem Mann Jens Büchner (48) der Kragen. "So ein Wichser, das ist der letzte Wichser", regt sich der Malle-Star völlig hemmungslos auf – wen er damit meinen könnte, lässt sich bei der Nominierung erahnen. "Ich habe noch nie so ein verlogenes Pack gesehen und es tut mir leid, dass ich mit dir die Luft atmen musste", stänkert er in Richtung von Micas Schatz Felix. Aber auch Patrick Schöpf (49) und Frank Fussbroich (50) beweisen am Montagabend erneut ihr Streithahn-Potenzial.

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner bei "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D Daniela und Jens Büchner, "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D Frank Fussbroich im "Sommerhaus der Stars"

