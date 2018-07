Umarmungen, innige Küsse und Liebesgeflüster – auf Mallorca lassen Bert Wollersheim (67) und seine Neue Ginger Costello einfach nichts anbrennen. Kurz nach dem Auszug aus dem Sommerhaus der Stars trennte sich der einstige Rotlichtkönig von seiner Freundin Bobby Anne Baker (48), mit der es bereits vor laufenden Kameras gehörig gekriselt hatte. Von Dauer war sein Leben als Neu-Single aber nicht: Inzwischen hat er sein Herz an das blonde Webcam-Girl verschenkt. Jetzt haben die Turteltauben ihr erstes Liebesinterview gegeben.

Vor der Kamera konnten der 67-Jährige und seine Ginger kaum die Finger voneinander lassen und knutschten, was das Zeug hält. Obwohl der Ex-Bordellbesitzer und die 32-Jährige sich erst vor Kurzem kennengelernt haben, wirkten sie sehr vertraut miteinander. "Wir kennen uns noch nicht ganz so lange, haben erst zehn Tage miteinander verbracht. Wir sind aber superglücklich, es fühlt sich gut an", schwärmte er gegenüber RTL von der neuen Frau an seiner Seite.

Auch die Wahl-Mallorquinerin hat offenbar nur noch Augen für ihren Bert. "Wir passen einfach wie Arsch auf Eimer", plauderte sie total verknallt aus. Wenn es doch mal zu Auseinandersetzungen kommt, setze sie auf ihre persönliche Taktik, um ihn zu beschwichtigen: "Immer, wenn wir streiten, zeige ich ihm einfach meine Brüste", verriet sie ungeniert.

