Die Idee ist gut: 100 Menschen kämpfen mehrere Wochen auf 100 Quadratmetern um 100 Tausend Euro. Get the Fuck out of my House sollte spannend, mitreißend und emotional werden – leider floppte das TV-Format und fesselte weniger Zuschauer vor den Bildschirmen als erhofft. Trotzdem soll es im kommenden Jahr eine zweite Staffel geben. Simon Jelbke (30) und Henri Tänzer ließen sich auf das Experiment ein und können rückblickend sagen: DAS muss sich ändern, damit die Show beim zweiten Versuch besser ankommt!

Besonders die Sendezeit ist den Ex-Kandidaten ein Dorn im Auge: Einmal die Woche zur Primetime funktioniert nicht. "Man sollte die Sendung nicht wöchentlich ausstrahlen, sondern so wie damals bei Big Brother täglich", erklärt Henri im Promiflash-Interview. Nur so werde verdeutlicht, dass die Bewohner nicht nur ein paar Tage, sondern eine lange Zeit aufeinanderhocken. "Dadurch werden auch die Machenschaften, die Falschheit und die Hinterhältigkeit einiger Leute viel mehr gezeigt, die aufgrund der Situation da entstehen. Weil das ist das Spannende, dieser psychologische Hintergrund", macht Simon deutlich.

Der Zweitplatzierte hat noch einen weiteren Tipp für die Macher: "Nicht so viel schneiden, die Situationen und Emotionen im Haus viel länger zeigen, besser transportieren." Wie erbarmungslos die Zustände gewesen sind, sei bei der Ausstrahlung nicht rübergekommen. "Es sah alles lustig aus, alles locker. Aber es war eben viel härter und falsch", beteuert der 30-Jährige.

Instagram / sir_henri_taenzer Henri Tänzer, "Get the Fuck out of my House"-Kandidat 2018

Instagram / simon_jelbke "Get the Fuck out of my House"-Zweitplatzierter Simon Jelbke

Facebook / s.jelbke Simon Jelbke und Henri Tänzer, "Get the Fuck out of my House"-Kandidaten

