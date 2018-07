Bei Micaela Schäfer (34) und ihrem Felix (33) kommt bestimmt keine Langeweile auf! Seit drei Wochen flimmert das Paar wöchentlich über die Bildschirme, kämpft in der Spielshow Das Sommerhaus der Stars um den Titel "Promipaar des Jahres". Zwischen den nervenaufreibenden Challenges gegen die übrigen Pärchen offenbarte das verliebte Duo bisher schon das eine oder andere pikante Detail. Wer jetzt aber denkt, Mica hätte mit ihrer Anti-Orgasmus-Beichte bereits das größte Geheimnis ihrer Beziehung ausgeplaudert, liegt falsch – denn es gibt ein weiteres: Felix schläft regelmäßig mit verschiedenen Frauen!

Das verriet ausgerechnet Mica selbst in der vergangenen Folge des Reality-Formats. Als die große Promirunde mal wieder auf ihr Lieblingsthema Sex zu sprechen kam, sprudelte es aus der 34-Jährigen nur so heraus: "Das außergewöhnliche an unserem Sexleben ist, dass es nie langweilig wird. Gerade für Felix. Er hat nie Sex mit Micaela Schäfer. Ich verändere mich immer und er hat eigentlich immer Sex mit anderen Frauen."

Doch auch damit war für das Erotikmodel offenbar noch nicht alles gesagt. Stattdessen ließ die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin lieber noch mal das Kennenlernen mit ihrem Schatz Revue passieren und verriet Konkurrent Frank Fussbroich (50) ungeniert: Beim ersten Date wusste sie genau, dass sie Felix rumkriegen würde! "Ich habe ihn gesehen und dachte: 'Heute haben wir Sex!'", gab die OP-Liebhaberin offen zu.

MG RTL D Felix Steiner, Mica Schäfer, Patricia Blanco, Nico Gollnick und Julian Evangelos im RTL-Sommerhaus

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner bei "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D Frank Fussbroich, Micaela Schäfer, Jens Büchner



