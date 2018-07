Vor wenigen Wochen gab Nacktschnecke und Erotikmodel Micaela Schäfer (34) bei Das Sommerhaus der Stars zu, dass sie beim Sex mit einem Mann noch nie einen Orgasmus hatte. Und diese Beichte schockte nicht nur ihren Liebsten Felix Steiner (33), sondern auch andere deutsche Promis. Beim Christopher Street Day in Berlin befragte Promiflash deshalb Sandra Lambeck (26), Carina Spack und Co. zu ihren Tipps in Sachen Liebesspiel.

Florian Ebener / Getty Images // Sandra Lambeck / Instagram // Becher / WENN.com // P.Hoffmann / WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de