Bei ihnen ging alles ratzfatz! Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Josephine Welsch und ihr Freund Robert Dallmann könnten nicht glücklicher sein: In wenigen Monaten werden sie zum ersten Mal Eltern. Für die Turteltauben wird damit ihr großer Wunsch von einer eigenen Familie wahr – dass es mit der Schwangerschaft so schnell geklappt hat, überraschte das überglückliche Paar aber selbst. "Als wir dann gesagt haben, wir achten da jetzt gar nicht mehr darauf, ging das eigentlich ruckzuck", verriet die Mama in spe im Promiflash-Interview.

