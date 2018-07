Seit Januar spielt Jenny Pham (25) bei Köln 50667 mit. Ihre Rolle Kimi ist ein echtes Partygirl und verdreht den Männern den Kopf. Zuletzt gab es ein heißes Techtelmechtel zwischen ihr und Stripper Chico (Alexander Molz, 22). Privat ist die Schauspielerin aber glücklich vergeben und mag es lieber ruhig. Wie ihr Freund auf die Knutscherei in der Serie reagiert, verriet die 25-Jährige im Promiflash-Interview: "Ja, es fällt ihm halt schwer, wenn es halt so Szenen sind, wo ich einen anderen küsse, guckt er sich halt ungerne an." Trotzdem stehe er voll hinter ihr und unterstütze sie bei allem, was sie macht.

Instagram / jnnphm Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de