Micaela Schäfer (34) war bei Das Sommerhaus der Stars erneut in Plauderlaune. In der vierten Folge des Reality-TV-Formats erzählte sie den anderen Promipaaren intime Details aus ihren Sexleben mit Felix Steiner (33). Ihr Langzeitpartner werde regelmäßig von ihr überrascht, so dass ihr Bettsport niemals einseitig werde. "Er hat nie Sex mit Micaela Schäfer. Ich verändere mich immer und er hat eigentlich immer Sex mit anderen Frauen", verriet das Nacktmodel in der RTL-Sendung.

MG RTL D / Stefan Menne Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de