Sebastian Fobe (33) hat bereits zwei Versuche unternommen, um im TV seine große Liebe zu finden. Doch weder bei Die Bachelorette noch bei Bachelor in Paradise konnte der Personal Trainer seine Traumfrau finden. Aber aller guten Dinge sind drei – getreu dem Motto könnte das bärtige Freizeitmodel doch nun als Bachelor 2019 ins Rennen gehen, oder? "Also kann ich komplett ausschließen, dass ich den Bachelor mache", erklärte Sebi im Promiflash-Interview im Side Design Hotel in Hamburg.

