Diese Überraschungsgäste lassen die Herzen der Sturm der Liebe-Fans in die Höhe schlagen! Seit 2005 flimmert die beliebte ARD-Telenovela über deutsche Mattscheiben. In wenigen Wochen wird bereits die 3000. Folge des Erfolgsformats ausgestrahlt – und die Serienschöpfer ließen sich dafür etwas besonders Schönes einfallen: Sie haben einige ehemalige TV-Stars für Gastauftritte zurück ans Set geholt. Wer zurückkehrt und warum – das hat der Sender nun verraten.

So werden gleich mehrere Darsteller wieder im Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof einchecken. Der Grund: Werner Saalfeld, gespielt von Dirk Galuba (77), feiert seinen 75. Geburtstag. Diesen Ehrentag haben einige seiner Serienkinder zum Anlass genommen, um als Überraschungsgäste nach Bichlheim zu kommen. Für die große Jubiläumsfolge kehrt mit Gregory B. Waldis (50) der allererste Telenovela-Traummann Alexander Saalfeld zurück – allerdings ohne Serien-Ehefrau Laura (Henriette Richter-Röhl, 36). Auch Werners Tochter Sandra Ostermeyer (Sarah Stork, 31) und seine Söhne William Newcombe (Alexander Milz, 32) und Moritz van Norden (Daniel Fünffrock, 40) besuchen den Jubiliar ohne ihre besseren Hälften. Moritz' Zwillingsbruder Konstantin Riedmüller (Moritz Tittel, 40) reist hingegen mit Ehefrau Marlene (Lucy Scherer, 37) aus dem italienischen Florenz an.

Besonders für Werner-Darsteller Dirk, der seit der allerersten Folge zum Cast der Erfolgs-Serie gehört, sind die Gastauftritte eine große Freude: "Es hat sich fast wie eine echte Familienfeier angefühlt. Die Stimmung war gelöst und wir haben die gemeinsamen Drehtage sehr genossen", sagte er in einem ARD-Interview. Ausgestrahlt wird die 3000. Folge mit all ihren Rückkehrern voraussichtlich am 20. September 2018.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

Sturm der Liebe, ARD "Sturm der Liebe" feiert 3.000 Folge

ARD/Christof Arnold Werner Saalfeld (Dirk Galuba, M.) mit Familie und Freunden bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold "Sturm der Liebe"-Cast der 3000. Folge

