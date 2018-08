Eins nach dem anderen! Für die kleine Mia Rose und ihre Eltern Sarah Harrison (27) und Dominic Harrison (27) ging es vergangene Woche für einen Kurztrip nach Österreich: In Kitzbühel ließ es sich das Trio einige Tage so richtig gut gehen – neben kleinen Ausflügen in die Natur genoss die kleine Familie natürlich auch ausgiebige Poolsessions. Auf erste Schwimmversuche hatte Mia aber offensichtlich so gar keine Lust, wie ein neues YouTube-Video der Vlogger zeigt: Die Strahlemaus macht selbst das Planschbecken für Erwachsene zum coolen Übungs–Catwalk – und widmet sich ganz ihren ersten Gehversuchen!

YouTube / Wasserratte Mia Rose Harrison: Erste Gehversuche im Pool



