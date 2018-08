Jetzt wird geheiratet – doch wird es eine Traumhochzeit oder entpuppen sich die Feierlichkeiten als wahrer Albtraum? Am 15. August flimmert die sage und schreibe 3.000 Folge Alles was zählt über die TV-Bildschirme. Seit bereits zwölf Jahren begeistern Familie Steinkamp und Co. die Fans und zum Jubiläum haben sich die Serienmacher etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen, 37) und Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew, 34) werden vor den Traualtar treten. Nun gibt's die ersten Pics der spektakulären Feier!

Die Bilder der Highlight-Folge machen definitiv neugierig und verraten schon ein paar Details. Die Trauung wird im Freien in einer traumhaften Kulisse stattfinden. Während die Braut ganz klassisch auf ein weißes Kleid mit Spitze setzt, trägt der Bräutigam einen eleganten grauen Anzug. Auf den Schnappschüssen strahlt das Paar glücklich in die Kamera – doch wird es wirklich so idyllisch bleiben? Promiflash traf das Schauspieler-Duo kürzlich zum Interview und hat nachgehakt, ob es ein Happy End geben wird.

"Also, die Jubiläumsfolge wird sehr spannend. Die Folge wird sehr viel mit einer Hochzeit zu tun haben. Es bleibt halt spannend und wackelig, sonst wären es ja nicht die Steinkamps und die Öztürks", plauderte Jenny-Darstellerin Kaja ein wenig aus dem Nähkästchen.

MG RTL D / Kai Schulz Das AWZ-Brautpaar und die Brauteltern

MG RTL D / Kai Schulz Igor Dolgatschew, Silvan-Pierre Leirich und Kaja Schmidt-Tychsen

MG RTL D / Kai Schulz Igor Dolgatschew und Kaja Schmidt-Tychsen

