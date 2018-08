Ist Miriam nicht kurvig genug? Bei Curvy Supermodel werden eigentlich die schönsten Plus-Size-Mädels Deutschlands gesucht. Auch in diesem Jahr stellen sich zahlreiche Beautys den kritischen Augen von Angelina Kirsch (30) und Co.. Eine verzauberte die Jury in der ersten Auswahl besonders: Die Österreicherin Miriam! Weniger begeistert sind davon allerdings die Zuschauer. Der Grund: Die brünette Kandidatin erscheint den Fans so gar nicht "curvy"!

"Eigentlich hatte ich schon immer weibliche Rundungen. Da hieß es immer: 'Du bist fett!' Das hat sich richtig eingeprägt bei mir", erzählte Miriam noch im Einspieler. Auf dem Catwalk war davon keine Spur mehr: vor allem nicht von den Rundungen – wenn es nach der Twitter-Gemeinde geht! Viele User machten ihrem Ärger Luft: "ALTER?!?! Wo ist die denn bitte curvy? Die hat Größe 40. [...] Was da wieder der Gesellschaft vermittelt wird", "Gerade dachte ich, ich hätte dieses "Curvy" verstanden. Das Mädel lässt mich wieder zweifeln" oder "So lächerlich, die als curvy zu bezeichnen. Die ist genau so wenig curvy, wie ich Mister Universum bin" lauteten die schockierten Kommentare auf der Plattform.

Einige andere der Show-Fans fanden Miriams Platz in der Sendung allerdings schon berechtigt: Mit Anmerkungen wie "Weiß nicht, wo gerade das Problem liegt. Sie ist trainiert, hat Kurven, ist wirklich sehr hübsch. 'Ne Bohnenstange sieht anders aus" oder "Bezeichnend: Kaum betritt eine junge Frau die Bühne, die nicht adipös, sondern 'nur' übergewichtig ist, hagelt es Die-ist-doch-nicht-curvy-Kommentare" machten sie ihren Standpunkt deutlich.

Nicht wegen ihrer Figur, aber wegen ihrer Shooting-Pose verabschiedete sich die Jury im Recall jedoch von Miriam. Der Traum vom "Curvy Supermodel" ist zumindest in diesem Jahr für die junge Frau geplatzt. Neue Folgen von "Curvy Supermodel" donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II.

Curvy Supermodel, RTL II Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 2018

Instagram / milarose.blog Miriam, "Curvy Supermodel"-Kandidatin

