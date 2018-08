Holla, die Waldfee, da hat aber jemand fleißig trainiert! In den letzten Monaten ist es stiller um Angelina Heger (26) geworden. Während die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin die Fans früher immer via Social Media auf dem Laufenden hielt, zog sie sich plötzlich zurück. Mittlerweile ist wieder öfter im Netz unterwegs – dabei fällt auf: Die hübsche Blondine hat sich optisch verändert! Pünktlich zu den heißen Temperaturen postete sie jetzt ein Bikini-Pic, das Sportmuffel sicherlich in Schockstarre versetzt.

Bei diesem Schnappschuss wurde den Fans ganz heiß – und das lag wohl nicht an der deutschlandweiten Hitzewelle. Im Bikini posierte Angelina jetzt für ihre 400.000 Instagram-Follower und ließ damit keine Zweifel offen: Sie ist superfit und mächtig durchtrainiert! Das Sixpack der 26-Jährigen raubte den Fans fast den Atem. "Respekt", "Ich bin einfach nur unfassbar neidisch auf diese Figur", "Mega guter Körper" und "Wow, du hast bestimmt hart gearbeitet für diesen tollen Körper", kommentierten die User und likten den Post fast 30.000 Mal. Viele wollten bei diesem Anblick natürlich wissen: Wie hat sie das geschafft?

Ihr Erfolgsrezept ist einfach: Jede Menge Sport, gesunde Ernährung und eine ordentliche Portion Disziplin. Sogar im Urlaub gönnte sich Angelina keine Auszeit. Ob Tennis, Volleyball oder Gewichte stemmen – so ein Traumbody kommt eben nicht von ungefähr.

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger beim Sport

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger, bekannt aus "Der Bachelor"

