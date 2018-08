Jeden Moment könnte es bei dem Model so weit sein: Hana Nitsche (32) erwartet zusammen mit ihrem Verlobten Chris Welch ihr erstes Baby! Während der gesamten Schwangerschaft zeigte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin, wie sexy auch eine werdende Mutter sein kann. Noch immer posiert sie wunderschön im Bikini, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Dazu schreibt sie: "Oh Mann, ich bin ein echt schwangeres Strandhäschen, aber dieser Bikini ist so süß, den musste ich einfach anprobieren! Ich bin so verliebt."

Instagram / hananitsche Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de