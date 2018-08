Nach über zwei Jahren kehrt Birte Wentzek (35) zu Sturm der Liebe zurück. Als Poppy Saalfeld (ehemals Schweitzer) begeisterte die Schauspielerin rund anderthalb Jahre die Telenovela-Fans. Umso dramatischer war der Ausstieg ihrer Rolle: Die Frohnatur kommt bei einem Schiffsunglück ums Leben. Nun gab der Sender allerdings bekannt, dass die gebürtige Hagenerin wieder für die beliebte Serie vor der Kamera steht.

"Jetzt ist es offiziell. Ich habe wieder für 'Sturm der Liebe' gedreht und bin noch mal in die Rolle der Poppy geschlüpft", bestätigte die psychotherapeutische Heilpraktikerin fröhlich auf Instagram. Natürlich stellen sich die Zuschauer bei dieser News eine Frage: Steht Figur Poppy etwa von den Toten auf? Eine Antwort liefert die Produktion (noch) nicht. Fest steht nur, dass die tollpatschige Schwester von Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann, 45) anlässlich des 75. Geburtstags ihres Ehemanns Werner Saalfeld (Dirk Galuba, 77) wieder in Bichlheim auftaucht.

Für die 3000. Folge holt die ARD allerdings nicht nur Birte, sondern weitere ehemalige Stürmer für einen Gastauftritt zurück ans Set. Neben dem allerersten Telenovela-Traummann Alexander Saalfeld, verkörpert von Gregory B. Waldis (50), dürfen sich die Fans auch auf die Schauspielerinnen und Schauspieler Sarah Stork (31), Moritz Tittel (40), Lucy Scherer (37), Daniel Fünffrock (40) und Alexander Milz (32) freuen. Ihre Charaktere sind als Überraschungsgäste für Jubilar Werner wieder am Fürstenhof. Ausgestrahlt wird die 3000. Folge mit all ihren Rückkehrern voraussichtlich am 20. September 2018 ab 15:10 Uhr bei "Sturm der Liebe" im Ersten.

ARD / Ann Paur Birte Wentzek spielt Poppy Schweitzer bei "Sturm der Liebe"

Instagram / birte.wentzek_official Birte Wentzek und Melanie Wiegmann beim Bayrischen Fernsehpreis in München

ARD/Christof Arnold "Sturm der Liebe"-Cast der 3000. Folge

