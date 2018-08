YouTuberin Raffa begeistert ihre Follower auf ihrem Kanal "Raffa's Plastic Life" mit urkomischen und herrlich ehrlichen Videos. Auch ihre Transsexualität thematisiert die Haarfarben-Liebhaberin. Die Webvideo-Produzentin wurde nämlich als Junge geboren – fühlte sich aber schon immer als Frau. Dank zahlreicher Schönheitseingriffe kam sie ihrem Ideal eines weiblichen Körpers immer näher – 2012 ließ sie sich sogar eine Neo-Vagina verpassen. Doch nach der Operation der Schock: "Ich gucke auf mein Bett und das Bett war rot. In meinem Zimmer hat es so nach Blut gestunken, wie in einer Metzgerei."

