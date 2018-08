Sie hatten nach zehn Matches plus Finale einfach die Nase vorn! Heute Abend flimmerte bei Prosieben ein weiteres Mal "Teamwork – Spiel mit deinem Star" über die TV-Bildschirme. In der kniffligen Spiele-Show mussten dieses Mal drei prominente Ladys gemeinsam mit einem Fan als Partner gegeneinander antreten, um sich mehr als 50.000 Euro zu erkämpfen. Moderiert wurde das Ganze von Jeannine Michaelsen (36). In der heutigen Episode stellte sich Komikerin Martina Hill (44) ihrer Kollegin Carolin Kebekus (38) und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (36) – und SIE spielte alle unter den Tisch!

Sie mussten verzwickte Quizfragen lösen, eine lange Plätzchenrolle drehen, Sandsäckchen werfen und auch mal rückwärts lesen – die Herausforderungen der Sendung brachten selbst die abgebrühten Promidamen an ihre Grenzen. Nach der zehnten Runde duellierten sich schlussendlich Collien und Martina mit ihren Teampartnern David und Wiebke um die heißersehnten 50.000 Euro. Das letzte Spiel konnten schließlich Collien und David für sich entscheiden – und gewannen damit die XL-Summe und den in den vorherigen Games erspielten Ertrag von 10.000 Euro.

Auch die Zuschauer schienen die Spannung im Studio zu spüren – doch ebenso begeistert waren sie von der Komik, die die Mädels während der Challenges von sich gaben. Besonders Martina wird für ihre Jokes gefeiert: "Sie ist einfach eine coole Sau", "Denkt ihr, Martina Hill würde mich heiraten, wenn ich sie frage?" und "Junge, Martina Hill ist im richtigen Leben ja wirklich so! Jetzt liebe ich sie noch mehr" häufen sich die Fan-Kommentare auf Twitter.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin

Andreas Rentz/Getty Images Carolin Kebekus und Martina Hill beim Comedy-Preis 2017

Kursi / Splash News Martina Hill bei der Goldenen Kamera 2018

