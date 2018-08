Dieser junge Mann ist Kristina Yantsen besonders wichtig! Trotz ihrer Teilnahme bei Der Bachelor wollte es bei der 24-Jährigen in der Liebe nicht so recht klappen. Zwar hatte sich der Junggeselle Daniel Völz (33) im Finale für die Tänzerin entschieden, doch nach wenigen Wochen zerbrach die Liebe des Kuppelshow-Paares. Vor Kurzem zeigte sich die TV-Beauty im Netz nun jedoch mit einem kleinen Jungen – und sorgte damit für reichlich Verwirrung bei ihren Fans: Hat Kristina etwa ein Kind?

Auf ihrem Instagram-Kanal klärte Kristina das Kinderchaos nun auf: Bei dem aufgeweckten Wirbelwind handelt es sich um ihren Bruder. "Wie ihr gestern in meiner Story sehen konntet, war ich bei meiner Familie und musste meinen kleinen Engel ins Bett bringen", erläuterte sie die Situation. Zu dem kleinen Mann pflegt das Model eine besonders enge Beziehung: Mit dem Hashtag "#geschwisterliebe" bringt sie ihre tiefen Gefühle zum Ausdruck.

Zudem teilte Kristina ein altes Foto mit ihrem Geschwisterchen, das ihren Bruder als Baby zeigt. "Heute habe ich ein Bild von vor einem Jahr gefunden. Damals habe ich in Essen gelebt und meine Familie hatte mich besucht. Das war eine harte Zeit für mich, weil ich meinen Liebsten nur einmal im Monat gesehen habe", erinnert sie sich an den Moment, als der Schnappschuss entstanden ist. Mittlerweile lebt die geborene Kasachin in Düsseldorf und sieht ihre Familienbande wieder regelmäßig.

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen und ihr Bruder

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, bekannt aus "Der Bachelor"

