Endlich hat Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (21) das Geheimnis um ihr "Sex Tape" gelüftet! Die Skandalnudel hat nicht etwa ein Schmuddelfilmchen gedreht: Nach "Doggy" und "Dicke Lippen" sollen ihre Fans nun schon bald in den Genuss ihres dritten Songs mit dem Titel "Sex Tape" kommen. Am 10. August soll es so weit sein – und wer das Lied vorbestellt, könnte zusätzlich mit einem ganz besonderen Leckerbissen belohnt werden: Zur Veröffentlichung ihrer Platte hat die Netzberühmtheit ein Gewinnspiel angekündigt, das den glücklichen Gewinner die private Handynummer der Leipzigerin verspricht!

Das gab Katja nun via Instagram bekannt. Einen Tag zuvor hatte sie ihre Follower mit dem Hashtag #SexTape allerdings noch ordentlich auf die Folter gespannt. Auch eine Stunde, bevor sie ihre musikalischen Neuigkeiten enthüllte, gab sich die 21-Jährige in ihrer Insta-Story noch überaus geheimnisvoll: "In knapp einer Stunde erfahrt ihr, was es mit #Sextape auf sich hat", läutete die Blondine den Countdown ein. Belohnt wurde die Geduld ihrer Anhänger mit einer außergewöhnlichen Verlosung: Wer ihre Single in der kommenden Woche vorbestellt, hat die Chance, obendrein die Telefonnummer der Vloggerin zu gewinnen.

Ob "Sex Tape" vielleicht sogar den Erfolg ihrer ersten beiden Partyhits toppen kann? Immerhin konnte ihr Musikvideo zu "Doggy" bereits innerhalb der ersten zwei Stunden nach Veröffentlichung eine halbe Million Klicks auf YouTube verbuchen. Der Nachfolger "Dicke Lippen" kletterte derweil auf Platz vier der deutschen Charts. In Österreich konnte sich das Lied sogar den ersten Platz erkämpfen.

